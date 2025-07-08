Между Калининградом и Новосибирском увеличивают количество рейсов

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С 14 июля авиакомпания S7 Airlines увеличивает количество рейсов по направлению Новосибирск-Калининград до семи в неделю. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы из Новосибирска в Калининград будут отправляться каждый день. В зависимости от дня недели из Толмачево они вылетают в 14:05, 14:25 или 18:45 по местному времени. Время в полете составит 5 часов 50 минут. Перелеты по направлению будут осуществляться на самолетах Airbus 320 Neo.

«Дополнительные рейсы сделают еще доступнее путешествия в Калининград не только из Новосибирска, но и из других городов: расписание обеспечивает удобные стыковки с рейсами из аэропорта Толмачево по десяткам внутренних и зарубежных направлений», — рассказал директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.

По информации с сайта авиакомпании, стоимость билеты из Калининграда в Новосибирск на 14 июля начинается от 33,4 тыс. руб. Самый дешевый билет можно приобрести на 16 июля (от 19,4 тыс).

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