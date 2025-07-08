Калининградская психбольница планирует закупить очки виртуальной реальности

Психиатрическая больница Калининградской области планирует заказать 2 пары очков виртуальной реальности. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 179 980 руб. Согласно документации к закупке, очки должны совмещаться с ноутбуками/компьютерами, на которых установлена операционная система Windows, иметь беспроводной и проводной тип подключения, встроенные акселерометр, гироскоп, датчик приближения, микрофон и наушники. Кроме того, необходимы наличие контроллера движений и возможность настройки межзрачкового расстояния и расстояния линз.

Способ осуществления закупки — запрос котировок в электронной форме. Заявки принимаются с 7 по 15 июля, итоги подведут 18 июля.

«Новый Калининград» направил в министерство здравоохранения региона официальный запрос с просьбой пояснить, с какой целью осуществляется закупка.