Источник: в Калининграде прошёл обыск у журналистки Екатерины Ткачёвой

В Калининграде прошёл обыск у журналистки ряда региональных изданий Екатерины Ткачёвой. Признанное иностранным агентом и нежелательной организацией в РФ издание Sota Vision также утверждает, что Ткачёва, сотрудничала с ним. Правозащитник и бывший кандидат в губернаторы Калининградской области от партии «Яблоко» Роман Морозов (у него 28 мая проходил осмотр помещения по месту жительства) сообщил «Новому Калининграду», что официально Ткачёву не задерживали и обещали в скором времени отпустить. От более подробных комментариев он отказался, предложив редакции связаться с представителями ФСБ. Источник в ФСБ факт задержания «Новому Калининграду» подтвердил.

Коллеги журналистки сообщают, что на связь с ними она выходила 7 июля. Тогда же она успела сделать публикацию в своём телеграм-канале главы из своей книги о вывешивании флага ФРГ на здании ФСБ в Калининграде