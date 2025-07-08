Источник: в Калининграде прошёл обыск у журналистки Екатерины Ткачёвой

Источник: в Калининграде прошёл обыск у журналистки Екатерины Ткачёвой
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Давление на СМИ

В Калининграде прошёл обыск у журналистки ряда региональных изданий Екатерины Ткачёвой. Признанное иностранным агентом и нежелательной организацией в РФ издание Sota Vision также утверждает, что Ткачёва, сотрудничала с ним. Правозащитник и бывший кандидат в губернаторы Калининградской области от партии «Яблоко» Роман Морозов (у него 28 мая проходил осмотр помещения по месту жительства) сообщил «Новому Калининграду», что официально Ткачёву не задерживали и обещали в скором времени отпустить. От более подробных комментариев он отказался, предложив редакции связаться с представителями ФСБ. Источник в ФСБ факт задержания «Новому Калининграду» подтвердил.

Коллеги журналистки сообщают, что на связь с ними она выходила 7 июля. Тогда же она успела сделать публикацию в своём телеграм-канале главы из своей книги о вывешивании флага ФРГ на здании ФСБ в Калининграде (хулиганская акция была проведена в городе в марте 2014 года, после чего её участникам вменяли часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы» — прим. «Нового Калининграда»).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter