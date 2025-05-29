Источник: в Калининграде задержали адвоката Марию Бонцлер

В Калининграде в среду, 28 мая, прошёл обыск в доме адвоката Марии Бонцлер, а также осмотр помещения по месту жительства её коллеги, бывшего кандидата в губернаторы Калининградской области от партии «Яблоко», Романа Морозова.

Релиз об этом в тот же день опубликовала партия «Яблоко» на своём официальном сайте.

«Так называемый „осмотр помещения“ в квартире Романа Морозова провели по решению председателя областного суда, — написали представители „Яблока“. — В постановлении, с которым дали ознакомиться Морозову, указано, что он был „партнером“ адвоката Марии Бонцлер. В отношении Бонцлер, согласно постановлению, „имеется подозрение“ в госизмене. Роман Морозов и Мария Бонцлер были адвокатами калининградского политзаключенного Игоря Барышникова (в июне 2023 года Барышников был осуждён на 7,5 лет за фейки об армии РФ — прим. „Нового Калининграда“)».

Осмотр помещения, как уточняется, проводили несколько сотрудников ФСБ в присутствии адвоката Морозова и представителя адвокатской палаты.

«У Морозова изъяли телефон и жесткие диски из домашнего компьютера. По словам Романа Морозова, следователь после обыска спрашивал адвоката о его причастности к деятельности „Мемориала“ (организация внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента — прим. „Нового Калининграда“). Сейчас Роман Морозов готовит ходатайство в областной суд о незаконном проведении „осмотра помещения“, а также о нарушении адвокатской тайны», — говорится далее в релизе.

Коллега Марии Бонцлер, адвокат Екатерина Селизарова, подтвердила «Новому Калининграду» факт проведения обыска.

«Ничего, кроме того, что вчера в её доме был обыск, и того, что она задержана, я пока вам сказать не могу, — сообщила Селизарова. — Решения суда, насколько я знаю, ещё нет. Думаю, что этот вопрос будет решаться сегодня».

Роман Морозов, с которым также связался «Новый Калининград», пояснил, что добавить к тому, что сказано на сайте «Яблока», ему практически нечего.

«Обыска у меня не было, у меня был осмотр жилища, так скажем, — рассказал он. — Есть такое оперативно-розыскное мероприятие как обследование зданий и сооружений. Оно практически обыск, только процедура слегка отличается. Основания для него другие и закон для него другой применяется, не Уголовно-процессуальный кодекс, а Закон об оперативно-розыскной деятельности. Искали какую-то связь с Марией Владимировной».