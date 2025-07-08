В Калининграде вынесен приговор 46-летнему криминальному авторитету по прозвищу Колдай за занятие высшего положения в преступной иерархии региона. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что с апреля 2019 года до января 2023 года подсудимый занял высшую ступень в криминальной среде региона при поддержке так называемого «вора в законе». Подконтрольной ему являлась вся область, на территории которой он управлял криминальной средой. В частности, осуществлял организацию сбора средств и так называемого «общака», разрешал споры и конфликты между представителями криминалитета, предпринимателями и гражданами. Он также создавал благоприятные условия для лиц, содержащихся в местах лишения свободы и СИЗО, назначал лиц из криминальной среды для контроля территорий районов области, в случае их непослушания применял к ним меры наказания, оказывал им покровительство. Из-за этой деятельности подсудимый обладал публичной известностью как «положенец», то есть уголовный авторитет, находящийся на положении «вора в законе».

В судебном заседании мужчина вину не признал, указал, что никогда не занимал и не занимает высшего положения в преступной иерархии. Утверждал, что в регионе знаком с большим количеством людей, в том числе бизнесменами и лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы.

Тем не менее, его действия судом квалифицированы по ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — то есть занятие высшего положения в преступной иерархии. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 4 млн рублей. После отбытия основного наказания он также будет ограничен в свободе на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу.