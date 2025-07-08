Госдума приняла закон об увеличении пособия беременным студенткам

Депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях приняли закон, который направлен на увеличение пособия по беременности для студенток. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нижнюю палату парламента.



Размер выплат будет доведен до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает студентка стипендию или нет. Сейчас беременные студентки получают пособие в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам. После вступления закона в силу средний размер выплат возрастет до 90 202 руб.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.