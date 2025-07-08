В Калининграде закрылся независимый книжный магазин «Вторая культура»

В Калининграде закрылся независимый книжный магазин «Вторая культура»
Фото: телеграм-канал книжного магазина Вторая Культура
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В Калининграде закрылся независимый книжный магазин «Вторая культура», который находился в арт-хостеле «Толстой» на улице Комсомольской (дом № 17). О прекращении работы создатели магазина написали 8 июля в своём телеграм-канале: «Друзья, с сегодняшнего дня книжный закрыт. Открытие на прежнем месте и в этом формате не планируется. А сами уходим на короткие каникулы. Спасибо, что были с нами! Stay in touch».

О причинах закрытия предприниматели сообщать «Новому Калининграду» отказались. На этом месте книжный проработал ровно полтора года, успев выступить площадкой для лекций и встреч с авторами изданий по культуре, искусству, истории и философии.

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