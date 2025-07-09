Погода в Калининградской области 9 июля

В среду, 9 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода. Временами возможны дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +21°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 11 м/с, направление — север, северо-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 757 мм рт. ст. Относительная влажность 77%. Температура воды: 16°. Продолжительность светового дня — 17 часов.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +18°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +16°С. Умеренные дожди в дневные часы вероятны в Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве и Озёрске.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +15,4°С, днём потеплеет до +16,1°С, вечером похолодает до +15,5°С. Влажность — до 95%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный, 10-15 м/с. Температура воздуха днём +16...+21°С. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря и у побережья Калининградской области — до 1,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром умеренные дожди вероятны вдоль южной, юго-западной и юго-восточной части области (Багратионовский, Зеленоградский, Правдинский, Озёрский, Нестеровский районы), на также в Калининграде. В течение дня и вечера облачно, сильные дожди вплоть до вечера ожидаются в центральной и восточной части региона (Нестеровский, Озёрский, Краснознаменский, Неманский, Черняховский, Гусевский, Гвардейский, Славский, Правдинский районы). В Калининграде, на западе и побережье в течение дня и вечера периодически возможны умеренные дожди, вечером осадки могут усилиться. Днём в Калининграде и области +17...+19°C (местами до +20°C), на побережье и западе +16...+18°C. Ветер переменный с северо-восточного на северо-западный, умеренный (4-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с.