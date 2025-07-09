Власти Калининграда предупредили водителей о запрете остановки на ул. Дадаева

12 июля на ул. Старшины Дадаева планируют установить новый дорожный знак «Остановка запрещена». Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

Знак должен появиться у дома № 55 по ул. Дадаева. Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы.

Весной на ул. Дадаева проводились ремонтные работы. Их выполняла компания «Мосинжиниринг» за 28,9 млн рублей. В конце мая на тротуаре образовался провал. В пресс-службе горадминистрации отметили, что это не было связано с качеством работ, причиной стало повреждение отвода от одного из домов бытовой канализации. «Трубу починит её владелец, а наш подрядчик восстановит тротуар», — сообщали в пресс-службе.