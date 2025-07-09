Власти выявили в Калининграде четыре несанкционированных детских лагеря

В первый летний месяц министерство образования выявило в регионе несанкционированные детские лагеря. Об этом в ходе заседания правительства области рассказала глава регионального ведомства Светлана Трусенёва.

«Только в июне в ходе рейда мы обнаружили четыре несанкционированных детских лагеря, — рассказала министр. — Все объекты работают на территории Калининграда. В июле мы также запланировали еще 14 объектов для проверок и своевременного реагирования».

Светлана Трусенева еще раз обратила внимание родителей, что существует реестр организаций летнего отдыха и оздоровления. «Он является подтверждением того, что лагерь действует в соответствии с установленными требованиями, что там есть программы отдыха и условия содержания не вызывают никаких сомнений, — пояснила министр. — И если организации нет в этом реестре, то, наверное, не стоит направлять туда ребенка или, по крайней мере, родителям стоит лишний раз удостовериться, что там происходит».

Напомним, что с 1 июня в Калининградской области стартовала летняя детская оздоровительная кампания. В планах на этот год, по словам Светланы Трусеневой, охватить летним отдыхом более 50 тысяч детей.