Власти выявили в Калининграде четыре несанкционированных детских лагеря

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В первый летний месяц министерство образования выявило в регионе несанкционированные детские лагеря. Об этом в ходе заседания правительства области рассказала глава регионального ведомства Светлана Трусенёва.

«Только в июне в ходе рейда мы обнаружили четыре несанкционированных детских лагеря, — рассказала министр. — Все объекты работают на территории Калининграда. В июле мы также запланировали еще 14 объектов для проверок и своевременного реагирования».

Светлана Трусенева еще раз обратила внимание родителей, что существует реестр организаций летнего отдыха и оздоровления. «Он является подтверждением того, что лагерь действует в соответствии с установленными требованиями, что там есть программы отдыха и условия содержания не вызывают никаких сомнений, — пояснила министр. — И если организации нет в этом реестре, то, наверное, не стоит направлять туда ребенка или, по крайней мере, родителям стоит лишний раз удостовериться, что там происходит».

Напомним, что с 1 июня в Калининградской области стартовала летняя детская оздоровительная кампания. В планах на этот год, по словам Светланы Трусеневой, охватить летним отдыхом более 50 тысяч детей.

Реестр организаций летнего отдыха и оздоровления можно найти на сайте регионального министерства социальной политики по ссылке. В настоящее время в нем есть данные о 16 загородных лагерях, 270 лагерях дневного пребывания, 20 — труда и отдыха, 5 — палаточных, и 5 — санаторно-оздоровительных. В реестре содержится информация о директоре организации, контакты, условия работы лагеря, какие проверки он прошел.

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