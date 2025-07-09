Минтранс анонсировал открытие аэропорта Геленджика, не работавшего с 2022-го

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Власти сообщили о предстоящем открытии аэропорта Геленджика, который был закрыт из соображений безопасности с февраля 2022 года. Воздушная гавань возобновит работу в скором времени, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минтранса РФ.

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и «Госкорпорации по ОрВД (организации воздушного движения)», — сообщили в министерстве, не уточнив при этом точную дату открытия.

В свою очередь, Росавиация уведомила авиакомпании, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 8:30 до 20:00 по московскому времени, заявили в ведомстве.


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