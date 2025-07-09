Приставы: озерская сельхозкомпания задолжала 4,1 млн за транспортные услуги

Организация-должник из Озерского района исполнила решение суда сразу после возбуждения исполнительного производства, избежав вынесения исполнительского сбора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Приставам поступил исполнительный документ о взыскании с сельскохозяйственной компании 4,1 млн рублей в пользу индивидуального предпринимателя. Сельхозпредприятие не полностью рассчиталось за оказанные транспортные услуги и услуги спецтехники. Предприниматель обратился в суд, который встал на его сторону. Приставы предупредили организацию-должника, что в случае неуплаты долга в сроки, отведенные для добровольного погашения, будет вынесен исполнительский собор в размере не менее 7% от суммы задолженности, что в данном случае составляет порядка 280 тысяч рублей.

В кратчайшие сроки задолженность в полном объеме поступила на депозитный счет отделения. Поэтому исполнительский сбор не начислялся, меры принудительного исполнения применять не потребовалось. Денежные средства направлены взыскателю. Его права восстановлены.