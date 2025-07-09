Генпрокуратура решила проверить законность июльского роста тарифов ЖКХ в регионах

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Генпрокурор Игорь Краснов распорядился провести проверку правомерности июльского роста тарифов на коммунальные услуги в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Публикации в средствах массовой информации и жалобы граждан свидетельствуют, что произошедшее с 1 июля текущего года увеличение платежей в сфере ЖКХ вызвало широкий общественный резонанс. Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9 %, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Первоочередное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что «по выявленным нарушениям прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан».

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