Тарифы ЖКХ-2026: плату за коммуналку планируют поднять с 1 октября

Тарифы на услуги ЖКХ для населения могут измениться с 1 октября 2026 года, то есть на три месяца позже, чем обычно. Об этом 19 ноября в ходе прямого эфира в паблике Центра управлении регионом (ЦУР) «ВКонтакте» сообщила руководитель службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Яна Бабкина.

«Тарифы в Калининградской области меняются раз в год, — напомнила она. — То есть в этом году у нас тарифы изменились с 1 июля. Соответственно, в течение 12 месяцев они не меняются. Но в 2026 году нас ожидают изменения в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития, где заложен сценарий изменения тарифов с 1 октября. То есть следующий год у нас будет нестандартным, уникальным, потому что тарифы будут фактически действовать не 12 месяцев без изменений, а 14 месяцев».

Как уверяет Бабкина, тарифы на услуги ЖКХ могут изменится раньше срока лишь с введением в строй каких-либо новых ресурсоснабжающих организаций. «Может появиться какая-то новая организация, для которой эти тарифы могут быть установлены, — добавила она. — Но это не более пяти организаций в год, так как у нас строятся новые многоквартирные дома, районы и появляются ресурсоснабжающие организации, которые их обслуживают».