Тарифы ЖКХ-2026: плату за коммуналку планируют поднять с 1 октября

Тарифы ЖКХ-2026: плату за коммуналку планируют поднять с 1 октября
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Тарифы на услуги ЖКХ для населения могут измениться с 1 октября 2026 года, то есть на три месяца позже, чем обычно. Об этом 19 ноября в ходе прямого эфира в паблике Центра управлении регионом (ЦУР) «ВКонтакте» сообщила руководитель службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Яна Бабкина.

«Тарифы в Калининградской области меняются раз в год, — напомнила она. — То есть в этом году у нас тарифы изменились с 1 июля. Соответственно, в течение 12 месяцев они не меняются. Но в 2026 году нас ожидают изменения в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития, где заложен сценарий изменения тарифов с 1 октября. То есть следующий год у нас будет нестандартным, уникальным, потому что тарифы будут фактически действовать не 12 месяцев без изменений, а 14 месяцев».

Как уверяет Бабкина, тарифы на услуги ЖКХ могут изменится раньше срока лишь с введением в строй каких-либо новых ресурсоснабжающих организаций. «Может появиться какая-то новая организация, для которой эти тарифы могут быть установлены, — добавила она. — Но это не более пяти организаций в год, так как у нас строятся новые многоквартирные дома, районы и появляются ресурсоснабжающие организации, которые их обслуживают».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter