Погода в Калининградской области 10 июля

Днём в четверг, 10 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер северо-западный, 7 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +17°C, на востоке области +23°C и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно. Температура утром +17°C, днём +19°C, вечером +15°C. Влажность составит до 87%, давление — 758 мм.