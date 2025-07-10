Погода в Калининградской области 10 июля

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Днём в четверг, 10 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +21°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер северо-западный, 7 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +17°C, на востоке области +23°C и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно. Температура утром +17°C, днём +19°C, вечером +15°C. Влажность составит до 87%, давление — 758 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «утром и в первой половине дня интенсивных осадков не ожидаем (местами небольшие дожди), далее во второй половине дня дожди должны начаться на востоке (Черняховский, Нестеровский, Краснознаменский, Озерский, Гусевский р-ны) и постепенно смещаться на запад. К ~18-20 часам и далее дожди вероятно дойдут до Калининграда, запада и побережья и могут сохраниться в течение всей ночи и утренних часов пятницы».

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Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter