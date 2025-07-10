В июне таможенники «Храброво» приостановили вывоз 103 кг новой одежды

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В июне сотрудники таможенного поста аэропорта «Храброво» вынесли 93 решения о неотнесении предметов к товарам для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Инспекторы обнаружили в багаже пассажиров, убывающих из Калининградской области, 103 кг новой одежды в ассортименте, 133 ювелирных изделия, 100 гель-лаков для ногтей, а также более 7 кг изделий из янтаря.

Таможня напоминает: согласно приказу ФТС России, если в багаже пассажира будут выявлены товары, которые относятся к товарам для личного пользования, дальнейший их вывоз будет возможен только после таможенного оформления.

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