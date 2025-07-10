В Калининграде задержали бизнесмена, подозреваемого в хищении более 100 млн

В Калининграде задержан гендиректор СК «Строитель», присвоивший, по версии следствия, денежные средства 27 граждан в сумме более 100 000 000 рублей, скрывшись в Таиланде. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе УМВД по Калининградской области, суд по избранию меры пресечения предпринимателю состоится завтра.

Утром 10 июля пресс-служба Калининградской областной прокуратуры уточнила, что дело находится в производстве следственного отдела ОМВД России по Московскому району.

«Обвиняемый с марта 2025 года скрывался от органов предварительного расследования и находился за пределами РФ, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В настоящее время место его нахождения установлено и 10.07.2025 он задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении 27 тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение“)».