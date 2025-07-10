Дело о хищении 100 млн рублей у калининградцев забрал Следком

Дело о хищении 100 млн рублей у калининградцев забрал Следком
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Дело о хищении 100 млн рублей у калининградских семей передают в Следственный комитет. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«В эфире федерального телеканала сообщалось о совершении мошеннических действий в отношении более 25 семей из Калининградской области, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В прошлом году руководитель ООО „Строитель“, не имеющий аккредитацию в банках, через компанию „Мегастрой“ заключил с гражданами договоры на строительство индивидуальных жилых домов с привлечением их средств, в том числе ипотечного кредитования и материнского капитала. В установленные соглашениями сроки застройщиком обязательства не исполнены, часть работ выполнена из некачественных материалов, денежные средства заказчикам не возвращены. В настоящее время органами внутренних дел к ответственности привлекается лишь один предприниматель, при этом оценка действиям второго фигуранта не дана».

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову представить доклад о ходе и результатах расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в пресс-службе УМВД по Калининградской области «Новому Калининграду» сообщили, что в регионе задержан гендиректор СК «Строитель», присвоивший, по версии следствия, денежные средства 27 граждан в сумме более 100 000 000 рублей, скрывшись в Таиланде. В ведомстве уточнили, что суд по избранию меры пресечения предпринимателю, назначен на 11 июля.

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