Дело о хищении 100 млн рублей у калининградцев забрал Следком

Дело о хищении 100 млн рублей у калининградских семей передают в Следственный комитет. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«В эфире федерального телеканала сообщалось о совершении мошеннических действий в отношении более 25 семей из Калининградской области, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В прошлом году руководитель ООО „Строитель“, не имеющий аккредитацию в банках, через компанию „Мегастрой“ заключил с гражданами договоры на строительство индивидуальных жилых домов с привлечением их средств, в том числе ипотечного кредитования и материнского капитала. В установленные соглашениями сроки застройщиком обязательства не исполнены, часть работ выполнена из некачественных материалов, денежные средства заказчикам не возвращены. В настоящее время органами внутренних дел к ответственности привлекается лишь один предприниматель, при этом оценка действиям второго фигуранта не дана».

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову представить доклад о ходе и результатах расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.