В Калининграде намерены отремонтировать арт-объект «Мировые часы» (фото)

В Калининграде намерены отремонтировать арт-объект «Мировые часы» (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде собираются отремонтировать арт-объект «Мировые Часы» в сквере на улице Шевченко. О намерении властей привести его в порядок «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Торги на ремонт часов должны состояться летом этого года, — уточнили в мэрии. — Кроме того, сейчас готовится проект благоустройства всего сквера, который должен быть закончен до конца текущего года. В ходе благоустройства запланирована и реставрация мозаики на часах. В случае выделения средств ремонт будет выполнен в следующем году».

В интервью «Новому Калининграду» калининградский общественник Евгений Мосиенко, выступающий координатором инициативной группы «Наследие стен», сообщал, что автором проекта «Мировых часов» был бывший главный архитектор Калининграда Евгений Попов и архитектор Юрий Фильчин.

«Мозаика там действительно в плохом состоянии. Некоторые таблички пропали, а также оторвали металлические меридианы. Несколько лет назад часы какое-то время ещё работали. Сегодня они, конечно, не функционируют», — сообщал Мосиенко.

Общественник также рассказал, что вместе с художником-мозаичистом Богданом Лавриненко он писал письмо в администрацию по поводу необходимости ремонта арт-объекта.

«Вообще это что-то действительно уникальное, самобытное и редкое, поэтому, конечно, надо приводить часы в порядок. К тоже же место тут очень проходное. Состояние таких объектов отражает отношение к истории, к наследию, к городской среде», — добавил Мосиенко.

О том, что городские власти заключают контракт на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории памятного знака «Древо времени» («Часовые пояса») с ООО «Центр строительства и проектирования», стало известно ещё в октябре 2023 года. Цену контракта компания снизила с 830 до 814 тыс. рублей.

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