Мозаику на променаде Нижнего озера пока не готовы восстанавливать (фото)

Имеющую утраты мозаику из смальты на променаде Нижнего озера в Калининграде (расположена у подпорной стенки со стороны улицы Шевченко) пока не готовы восстанавливать. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города.

В июле 2017 года, когда мэрия анонсировала ремонт набережной Нижнего озера, сообщалось, что выигравшая тендер компания должна будет также отреставрировать мозаику, однако, судя по отсутствующим фрагментам, работы были выполнены не полностью.

В интервью «Новому Калининграду» калининградский общественник Евгений Мосиенко, выступающий координатором инициативной группы «Наследие стен», сообщил, что автором мозаики была художница Анаит Абрамян, проживающая сегодня в Канаде. Он добавил, что качество ремонта этого произведения было не самым лучшим.

«Ремонт сделали довольно просто. А изначально этот узор собирался обратным набором — это когда мозаика выкладывается в специальной форме в зеркальном отражении, а потом заливается сверху раствором, застывает и монтируется по месту», — пояснил общественник.

Мосиенко отметил, что общался с представителями горадминистрации по поводу восстановления отсутствующих фрагментов.

«Они спрашивали контакты реставраторов. Я обратился к Богдану Лавриненко. Это мастер-мозаичист, которого в прошлом году наш проект „Наследие стен“ привозил в Калининград и для проведения мастер-класс по реставрации советской мозаики в Заостровье. Богдан обследовал мозаики на набережной, выстроил приблизительный ход работ по их восстановлению и составил смету. Мы всё это передали администрации», — уточнил он.

Далее Мосиенко рассказал, что сотрудники мэрии отвергли проект Лавриненко, предложив выполнить работы по-другому.

«Нам предложили составить другой проект с полным демонтажом существующих работ. Мы же рассчитывали, что всё можно сделать на месте, восполнить утраты, не демонтируя, так как там есть часть, которая выглядит довольно цельно. Это совершенно другие ресурсы. И человеческие, и временные, и технические, и финансовые. Мы подумали, что заключения одного эксперта недостаточно и обратились в Зеленоградск к художнику и нашему другу Паше Савельеву. Он тоже считает, что все работы можно провести на месте. Мы также предлагали художнику Корнилову поучаствовать, который выкладывал первоначальное изображение. Однако окончательного ответа от мэрии мы пока не получили. У нас есть информация, что мозаикой хотели заниматься именно в этом году. Я бы подчеркнул, что при демонтаже мозаики такие утраты могут быть, что придется создавать новую работу, и сохранности аутентичности не будет, а это очень важно. Примерно то же самое получилось с Солнечными часами в Светлогорске. Я считаю, что это неправильно по отношению к оригинальному историческому наследию», — заключил эксперт.