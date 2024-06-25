На променад в Светлогорске вернули Солнечные часы «Зодиак» (фото)

Фото со страницы Службы госохраны ОКН Калининградской области в соцсети "ВКонтакте"

На променад в Светлогорске вернули после реставрации Солнечные часы «Зодиак». Об этом сообщила служба госохраны объектов культурного наследия региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



«Солнечные часы» почти готовы к открытию. Мозаичная реставрация завершена, плиты со знаками зодиака возвращены на своё родное место, установлен гномон. До полного завершения работ осталось немного — смонтировать скульптуру «Шар», гранитное ограждение по окружности и провести благоустройство«, — говорится в сообщении.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начало августа. Работы подрядчики объекта — компании «Геоизол» и «ГРАН-МАР» — выполняют с опережением сроков, отметили в службе.

Монтировать отреставрированные часы начали в конце мая. Культурный объект демонтировали с променада в Светлогорске летом прошлого года. Проектом реставрации занималась компания «ЭкспертПроектРеставрация». В марте стало известно, что у панно заменили 60% смальты. До этого памятник реставрировали в 2005 году, после чего его внешний облик несколько изменился. При проведении работ вместо аутентичной мозаики была использована стеклянная глянцевая смальта. В 2017 году Солнечные часы в Светлогорске признали выявленным объектом культурного наследия, а в 2022-м — объектом культурного наследия регионального значения.