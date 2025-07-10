Чиновников обязали отвечать на вопросы губернатору в течение четырех часов

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Ответы на вопросы повышенной важности на странице губернатора Калининградской области «ВКонтакте» и Telegram должны размещаться в течение четырёх рабочих часов, а на вопросы обычной важности — в течение девяти. Соответствующий указ за подписью Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Ответы должны содержать информацию о мерах, принятых для решения вопроса, сведения об этапах и сроках решения либо обоснованную информацию о невозможности решения вопроса, а также разъяснения по всем вопросам, поставленным автором комментария. Кроме того, чиновники при наличии должны приложить к ответу фотографии, видеозаписи или другие иллюстрированные материалы, подтверждающие принятие мер.

Ответ на вопрос не должен носить формальный характер и содержать неуместные уточнения, переадресацию в другое ведомство без объяснения причины, фактические и грамматические ошибки, а также переизбыток справочной информации, шаблонных фраз и канцеляризмов.

При поступлении повторного обращения по ранее рассмотренному вопросу ответ на него должен содержать информацию о ходе решения или принятых мер. 

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