Алексей Беспрозванных: я читаю соцсети

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Алексей Беспрозванных читает комментарии жителей региона в соцсетях. С учётом количества поступающих обращений организована служба, которая работает с ними. Об этом сообщил губернатор в ходе прямой линии во вторник, 22 июля.

По словам Беспрозванных, обращения по направлениям отправляются в министерства, которые «ответственны за исполнение той или иной задачи». Кроме того, ведется мониторинг по обращениям жителей: «У меня еженедельно на оперативном совещании первый вопрос — это как раз отчет по работе с гражданами и населением, в том числе в сетях».

«Я обязательно читаю и, может быть, не отвечаю напрямую где-то в каких-то вопросах, но когда мы только подходим к сути решения вопроса, я либо наберу нашего жителя и мы пообщаемся впрямую, либо даю поручение о том, чтобы с ним связались. И, так сказать, вопрос, который мне доложили, что он решен, об этом ему сообщили, либо он уже сам понимает, что он решен», — сказал Беспрозванных.

Глава региона также напомнил, что он подписал указ, который обязывает чиновников «не просто отвечать на обращения граждан, но давать конкретные ответы с конкретными сроками их решения, чтобы это были не отписки, а это были конкретные ответы».


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