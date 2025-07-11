Погода в Калининградской области 11 июля

Днём в пятницу, 11 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождями. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +20°C. Ветер, как обещают синоптики, будет восточный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +19°C. В центре региона дневная температура составит +20°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +22°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +17°C), а на востоке региона прохладнее (до +12°C). На территории всего региона пройдут умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода с дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +15,8°C, днём поднимется до +18,8°C, а вечером опустится до +17,3°C. Утром и вечером прогнозируется восточный ветер, а днём — северный. Влажность — на уровне 98%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о прохладной пятнице.

«Днем +16...+19℃ (местами до +20℃). С утра до вечера облачно с прояснениями, после 6-8 утра осадки перейдут из обложных в локальные и кратковременные, местами будут возможны вплоть до вечера. Ветер ночью северный/северо-западный, по области умеренный (4-7 м/с), в Калининграде и области умеренный (4-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с, в прибрежной зоне и на западе региона сильный (6-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с, местами до 17-18 м/с. С утра до вечера ветер переменный на южный/юго-восточный, ослабнет до слабого/умеренного (3-7 м/с)», — добавляют синоптики-любители.