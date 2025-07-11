Под властью «Габриэля»: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Активный южный циклон «Габриэль» приносит аномальную жару в центральные и южные регионы и вспышку опасных конвективных явлений на северо-западе европейской части России. Калининградская область находится вне зоны активных фронтов, поэтому ей достаются облачная прохлада и небольшие дожди на востоке. В ближайшее время влияние циклона станет гораздо заметнее — при смещении на запад фронтальный раздел циклона принесет интенсивные дожди (до 20-40 мм). Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу днем ожидается температура +16...+19℃ (местами до +20℃). С утра и до вечера облачно с прояснениями. Утром осадки перейдут в локальные и кратковременные. Ветер переменный, южный/юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

В субботу ночью +12...+15℃, переменная облачность/облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем ожидается +16...+19℃ (по северу и востоку региона до +20...+21℃), переменная облачность/облачно с прояснениями, с утра и до вечера возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный/свежий (4-9 м/с), днем в порывах до 10-13 м/с.

В воскресенье ночью +14...+17℃, переменная облачность/облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в Калининграде и области +22...+24℃, по востоку и северу региона до +25...+26℃. Переменная облачность/облачно с прояснениями, в дневные и вечерние часы по региону вероятны локальные ливни и грозы. Не исключена вероятность выпадения града. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с), при грозах возможны шквалы.

«В долгосрочных сценариях моделей наблюдается тенденция к похолоданию до дневных +20℃ к середине следующей недели и сохранению высокой вероятности осадков с дальнейшим потеплением до +25°С и выше к концу недели», — добавляют синоптики.