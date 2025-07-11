В сельхозпредприятии под Гвардейском установили ловушки для вредителей

Все новости по теме: Сельское хозяйство

В рамках фитомониторинга в Гвардейском округе региональный Россельхознадзор установил 590 клеевых и феромонных ловушек для вредителей закрытого грунта в одном из сельхозпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Хозяйство выращивает томаты, огурцы, баклажаны и картофель и поставляет продукцию в торговые организации области. При обследовании теплиц общей площадью 10 га использовано 540 клеевых и феромонных ловушек на вредителей закрытого грунта. Кроме того, проведен мониторинг посадок картофеля на площади 310 га, в ходе которого использовали 50 ловушек на картофельную моль.

Кроме того, в ходе мониторинга сотрудника ведомства отобрали образцы томатов, огурцов и баклажанов. Пробы и феромонные ловушки будут направлены в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Как отмечает Россельхознадзор, всего в 2025 году на территории Калининградской области запланировано установить 4720 клеевых и 800 феромонных ловушек.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter