В сельхозпредприятии под Гвардейском установили ловушки для вредителей

В рамках фитомониторинга в Гвардейском округе региональный Россельхознадзор установил 590 клеевых и феромонных ловушек для вредителей закрытого грунта в одном из сельхозпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Хозяйство выращивает томаты, огурцы, баклажаны и картофель и поставляет продукцию в торговые организации области. При обследовании теплиц общей площадью 10 га использовано 540 клеевых и феромонных ловушек на вредителей закрытого грунта. Кроме того, проведен мониторинг посадок картофеля на площади 310 га, в ходе которого использовали 50 ловушек на картофельную моль.

Кроме того, в ходе мониторинга сотрудника ведомства отобрали образцы томатов, огурцов и баклажанов. Пробы и феромонные ловушки будут направлены в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Как отмечает Россельхознадзор, всего в 2025 году на территории Калининградской области запланировано установить 4720 клеевых и 800 феромонных ловушек.