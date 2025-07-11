Жителей мкр-на Космодемьянского готовят к отключению от котельной «Балтптицепрома»

Жителей мкр-на Космодемьянского готовят к отключению от котельной «Балтптицепрома»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Жилые дома и социальную инфраструктуру микрорайона имени Александра Космодемьянского готовятся в скором времени переключить на строящуюся газовую котельную «Калининградтеплосети», которую сейчас возводят на улице Берестяной. В ходе рабочего выезда, состоявшегося в четверг, 10 июля, журналистам продемонстрировали смонтированные котлы, вокруг которых в ближайшее время подрядчик будет возводить стены.

Глава администрации города Елена Дятлова напомнила, что ситуация в микрорайоне очень схожа с той, в которой находились жители Московского района, чьи дома были запитаны от котельной предприятия ОАО «Молоко».

«Посёлок отапливается от частной котельной, принадлежащей „Балтптицепрому“, — сообщила чиновница. — От старой котельной у нас запитаны многоквартирные дома, 128-й детский сад и даже 9-я школа».

По подсчётам мэрии, новая котельная обеспечит теплом 5,5 тысяч человек, а кроме детсада и школы также молодёжный клуб и местный ДК.

За строительство и запуск котельной необходимо 260 млн рублей. В бюджете эти средства, по заверению властей, зарезервированы полностью.

Напомним, что осенью 2017 года 15 тысяч жителей микрорайона А. Космодемьянского остались на время без тепла и горячей воды из-за долгов «Балтптицепрома» за электроэнергию. Поставка электроэнергии, как уверяли в «Янтарьэнерго», была ограничена из-за «постоянных нарушений платежной дисциплины».

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