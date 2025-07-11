Зоопарк: подростки на самокатах «прорвались» через охрану в зоопарк (видео)

Подростки «прорвались через охрану, пронеслись на самокатах по зоопарку и только у противоположного входа охранник остановил их грудью». Об этом сообщил Калининградский зоопарк в своём телеграм-канале.

В пресс-службе отметили, что на территории зоопарка находится много камер видеонаблюдения, которые исправно фиксируют «окружающую действительность». «Мы здорово умеем писать заявления и обращения в полицию, и правоохранители охотно помогают нам, — добавили в учреждении. — Опыт показывает, что таких весельчаков очень несложно найти и примерно наказать. Последний раз полиция проделала такое с группой подростков, которые забрались в вольер осликов и пилили оттуда бодрые тиктоки. Нашли и призвали к ответу и тиктокеров, и их родителей».

«Мы обеими руками за веселье, но за безопасность посетителей и животных мы еще больше», — отметили в зоопарке.





Видео: Калининградский зоопарк