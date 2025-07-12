Погода в Калининградской области 12 июля

В субботу, 12 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +20°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 3 до 5 м/с с порывами до 12 м/с, направление — юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 759 мм рт. ст. Относительная влажность 72%. Температура воды: 15,8°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 53 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +17°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +15°С. Небольшие дожди в ночные часы вероятны на всей территории региона.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +15,2°С, днём потеплеет до +19,7°С, вечером похолодает до +18,3°С. Влажность — до 91%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +16...+21°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Согласно неофициальному конвективному прогнозу на 12 июля, опубликованному в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», допустимый риск для востока региона (Нестеровский, Гусевский, частично Озёрский, Краснознаменский районы) связан с вероятностью гроз во второй половине дня и вечером субботы со слабой вероятностью формирования смерчей категории EF0. Грозовое положение для Неманского, Черняховского, части Славского, Правдинского, Озёрского районов связано с вероятностью гроз во второй половине дня и вечером субботы без риска опасных конвективных явлений (очень низкая вероятность формирования смерчей категории F0).