Вызывал неоднозначную реакцию: в Зеленоградске охотоведы отловили бобра из пруда (видео) (фото)

Фото: минприроды Калининградской области

Охотоведы регионального минприроды отловили бобра из пруда в Зеленоградске и выпустили его в естественную среду обитания. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Как сообщалось в социальных сетях, появление бобра вызвало неоднозначную реакцию у жителей города. Одни с удовольствием наблюдали за животным, другие выражали обеспокоенность в связи с повреждением молодых деревьев», — говорится в сообщении.

Теперь животное «сможет жить в благоприятных условиях», добавили в минприроды.

О том, что в Зеленоградске хотят отловить бобра, который перегрыз дерево на берегу пруда, стало известно в марте. Бобр перегрыз ствол двенадцатилетнего вяза, после чего сотрудники МАУ «Озеленитель» установили защитные ограждения на деревья, высаженные вокруг пруда. Погибший вяз обещали заменить взрослым саженцем и обнести его металлической сеткой.