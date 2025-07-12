Вызывал неоднозначную реакцию: в Зеленоградске охотоведы отловили бобра из пруда (видео) (фото)

Все новости по теме: Жизнь животных

Фото: минприроды Калининградской области

Охотоведы регионального минприроды отловили бобра из пруда в Зеленоградске и выпустили его в естественную среду обитания. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Как сообщалось в социальных сетях, появление бобра вызвало неоднозначную реакцию у жителей города. Одни с удовольствием наблюдали за животным, другие выражали обеспокоенность в связи с повреждением молодых деревьев», — говорится в сообщении.

Теперь животное «сможет жить в благоприятных условиях», добавили в минприроды.

О том, что в Зеленоградске хотят отловить бобра, который перегрыз дерево на берегу пруда, стало известно в марте. Бобр перегрыз ствол двенадцатилетнего вяза, после чего сотрудники МАУ «Озеленитель» установили защитные ограждения на деревья, высаженные вокруг пруда. Погибший вяз обещали заменить взрослым саженцем и обнести его металлической сеткой.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter