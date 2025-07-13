Погода в Калининградской области 13 июля

Днём в воскресенье, 13 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +25°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер юго-восточный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +22°C, на востоке области +26°C. На всей территории региона небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье малооблачно. Температура утром +20°C, днём +25°C, вечером +21°C. Влажность составит до 77%, давление — 760 мм.