МВД: мошенники звонят подросткам от имени школьных психологов

В МВД предупредили, что мошенники звонят подросткам под видом школьных и университетских психологов. Об этом сообщают в телеграм-канале УБК МВД России.

Мошенники под предлогом необходимости пройти «психологическое тестирование» или «проверить данные» присылают фишинговую ссылку в мессенджеры, а затем запугивают подростков, утверждая, что их личные данные утекли в сеть и грозят уголовным преследованием. «Злоумышленники „переключают“ жертву на лжесотрудников правоохранительных органов, которые могут проводить видеозвонки в форме, показывать поддельные удостоверения и требовать полной секретности („ничего не рассказывай родителям“). Используя психологические приемы, подростков убеждают: тайно снимать и переводить крупные суммы денег со счетов родителей, оформлять кредиты на себя или родителей, передавать наличные курьерам (под разными предлогами: „для сохранности“, „на экспертизу“, „в залог“)», — говорится в сообщении.

В одном из зарегистрированных случаев, рассказывают в ведомстве, мошенники, действуя под видом психолога и «следователя», убедили студентку в течение недели тайно снять и перевести свыше 1 млн рублей со счета отца и оформить кредит.