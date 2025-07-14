Погода в Калининградской области 14 июля

Днём в понедельник, 14 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +23°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер юго-восточный, 1 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, на востоке области +25°C. На всей территории региона умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник малооблачно. Температура утром +19°C, днём +22°C, вечером +19°C. Влажность составит до 93%, давление — 759 мм.