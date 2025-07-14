Погода в Калининградской области 14 июля

Днём в понедельник, 14 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +23°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер юго-восточный, 1 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, на востоке области +25°C. На всей территории региона умеренный дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник малооблачно. Температура утром +19°C, днём +22°C, вечером +19°C. Влажность составит до 93%, давление — 759 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что до полудня ожидается облачная с прояснениями погода и переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. «К 12:00-13:00 и далее ожидаем развитие бурной конвекции: на большей части региона появятся интенсивные ливни с грозами, которые сохранятся в течение дня и постепенно угаснут к вечеру (16:00-19:00), но локальные дожди могут пройти и вечером. Осадков сегодня местами ожидаем много: не исключены подтопления, также может пройти град (до 1-2 см) и шквалы до 17-21 м/с. Днём в Калининграде и области потеплеет до +23...+26°С, однако при осадках температура будет быстро понижаться до +18...+20°С», — отмечают метеолюбители.