Умер народный артист России Александр Митта

Умер народный артист России Александр Митта
Фото: «Википедия»
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На 93-м году жизни скончался народный артист России Александр Митта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника режиссёра.

Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.

Режиссёр вошел в историю отечественного кино как создатель первой советской ленты в жанре фильм-катастрофа «Экипаж» (1979). Картина стала одним из лидеров проката за всю историю советского кино. Среди других его работ: «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Граница: Таежный роман».

Митта стал автором книги «Кино между адом и раем» (1999), выпустил детские книги «Витя в тигровой шкуре» (1960), «Прилетели марсиане...» (1960), «Чудо-кровать» (1961) и «Добрый ослик» (1969).

Званием заслуженного деятеля искусств в РСФСР был удостоен в 1974 году, в 2004-м стал народным артистом России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней. Отмечен наградами кинофестиваля «Кинотавр» (2001, 2013), премией «ТЭФИ» (2001), кинопремией «Ника» (2017).

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