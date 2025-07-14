В Пионерском ввели в эксплуатацию новый магнитно — резонансный томограф (фото)

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Фото: минздрав Калининградской области

В Межрайонной больнице № 1 Пионерского ввели в эксплуатацию новый магнитно-резонансный томограф. Об этом сообщили на странице регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

«Данная высокоэффективная система с напряжённостью магнитного поля в 1,5 Тесла отвечает самым современным клиническим и диагностическим потребностям, обеспечивая высокую производительность в сочетании с комфортом для пациента за счёт улучшенной эргономики и снижения шума при исследовании», — говорится в сообщении.

«Магнитно-резонансная диагностическая система позволяет проводить скоростные диагностические исследования с получением высококачественных изображений экспертного класса, что в сочетании с отсутствием лучевой нагрузки делает её важным методом диагностики различных внутренних органов и систем. Доступность диагностических исследований экспертного класса способствует раннему выявлению патологических состояний, что повышает уровень оказания медицинской помощи для пациентов», — прокомментировал осмотревший оборудование министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев.

Как сообщили в минздраве, диагностические возможности системы значительно расширены использованием контрастных средств, для введения которых кабинет МРТ оснащён автоматической системой внутрисосудистого введения контрастного вещества при проведении МР-исследований. Совместное применение высококачественной МР-системы и внутривенного контрастирования даёт практически неограниченные возможности при диагностике злокачественных новообразований различных органов и тканей.

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