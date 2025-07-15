Погода в Калининградской области 15 июля

Во вторник, 15 июля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями тёплая погода. Возможны эпизодические дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +22°C (ночью температура опустится до +15°C). Ветер синоптики обещают северо—западный, слабый, около двух метров в секунду. К ночи он сменится западным, но не усилится. Атмосферное давление чуть ниже нормы — 756 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает тепло и умеренные дожди по всей области. Ночью осадки не ожидаются.

Прохладнее всего днём будет на побережье Балтики, где ожидается до + 20°C. Во всех других муниципалитетах, включая Калининград будет значительно теплее — до +24°C.

Ночью прогревшееся море обеспечит приморским городам до +18°C, в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +15°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — до +14°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 15 июля также сообщает об умеренно тёплой и дождливой погоде. Причем, дождь, который начнётся с самого утра, будет продолжаться до вечера, но немного снизит интенсивность.

Утром температура в Калининграде будет в районе +19,2°C, днём она поднимется до 23,5°C, а вечером воздух остынет до +20,7°C. В течение суток обещают влажность на уровне 94%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» дают на 15 июля неофициальный конвективный прогноз.

«Допустимый риск для Калининграда и большей части региона (за исключением морского побережья и части запада региона, преимущественно Зеленоградского района) связан с вероятностью локальных гроз днем и вечером вторника с риском локального выпадения града диаметром до 1-2 сантиметров, вероятностью ливневых паводков и в меньшей степени с вероятностью шквалов до 17-21 м/с», — предупреждают синоптики.

Быстрое развитие кучево-дождевой облачности с ливнями и грозами, как ожидается, начнётся с 11-13 часов и сохранится вплоть до вечера.