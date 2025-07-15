Подрядчик, собиравшийся построить спортплощадку на ул. Красной, уклонился от работ

Подрядчик, выигравший в конце мая текущего года торги на устройство спортивной площадки между улицами Красной, Чернышевского, Маяковского и Яналова, уклонился от заключения договора. Протокол признания участника аукциона уклонившимся опубликован на портале Госзакупок. В документе сообщается, что компания «Эксперт Строй» 26 мая получила от калининградского молодёжного центра проект договора и должна была его подписать в течение пяти дней, однако 30 мая представители подрядчика направили протокол разногласий. 2 июня заказчик отправил частичный отказ учесть замечания, а 5 июня получил новый протокол разногласий с приложением направленной в УФАС жалобы. В связи с этим директор МАУ «Молодёжный центр» Людмила Черенко посчитала, что победитель торгов нарушил сроки заключения договора.

На текущий момент организация ищет нового подрядчика на строительство спортплощадки. При этом первоначальная цена закупки снижена с 14,96 млн рублей до 14,67 млн. Окончание заявок на торги 16 июля.

Ранее в мэрии города сообщали, что работы по благоустройству должны занять четыре месяца.