Гурьевские власти выделили на борьбу с борщевиком почти миллион рублей

Власти Гурьевского округа выделили на борьбу с борщевиком Сосновского 996,4 тыс. рублей. На эти средства, согласно порталу Госзакупок, муниципалитет намерен обработать гербицидами 53 га (в техзадании уточняется, что обработка гербицидами производится при высоте растений не более 20-30 сантиметров), а также использовать механический способ обработки, то есть срезать и выкапывать инвазивные растения.

Положительными результатами деятельности победителя аукциона будет считаться, если через 20 дней процент гибели борщевика будет не менее 80%.

«Наличие цветущего борщевика Сосновского на обработанных участках не допускается», — говорится в документе.

Отметим, что в 2024 году гурьевские власти выделяли на уничтожение борщевика 990 тысяч рублей, а в 2023 и 2022 году два раза в год по той же сумме.