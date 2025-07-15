В Калининграде завели дело об организации незаконной миграции более 110 человек

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Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении трёх человек, которые обвиняются в организации незаконного въезда в РФ более 110 иностранных граждан и их незаконного пребывания на территории Калининградской области (ч.3 ст. 322 УК РФ). Об этом сообщает СК России в своём телеграм-канале.

Следствие установило, что в период с января 2024 года по июнь 2025 года фигуранты путём составления заведомо ложных трудовых договоров и договоров найма жилых помещений осуществили фиктивную постановку на учёт по местам пребывания более 110 граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.

По ходатайству военного следователя одному из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжаются.

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