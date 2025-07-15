Госдума приняла закон о защите религиозных символов

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Госдума приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях закон о защите религиозных символов, запрещающий изображение храмов без имеющейся у них религиозной символики. Об этом сообщает «Коммерсант».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее пояснял, что речь идет о запрете на ретушь и искажение символов на страницах печатных изданий и сайтах. Отметим, первоначально запрет касался СМИ, государственных и муниципальных эмблем, вывесок и рекламы.

Проект поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» был внесен на рассмотрение 26 мая группой из 55 депутатов. В их числе были представители «Единой России» — Анна Кузнецова, Петр Толстой, Василий Пискарев и Ирина Яровая, которые предложили дополнить ст. 3 закона новым пунктом о запрете на использование изображений зданий без религиозных символов, если в реальности они их имеют.

Ко второму чтению законопроекта добавили уточнение: наличие или отсутствие религиозного символа на изображении должно соответствовать историческому периоду, в рамках которого представлено здание.

Авторы законопроекта пояснили, что проект направлен на «защиту чувств верующих» и «совершенствование условий для уважительного и добросовестного отношения общества и государства к традиционным духовным ценностям».

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