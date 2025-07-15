Власти: военно-морского парада в Балтийске в День ВМФ не будет

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В Балтийске в День ВМФ 27 июля не будут проводить военно-морской парад. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в правительстве Калининградской области.

В пресс-службе Балтийского флота и администрации Балтийского городского округа комментировать отмену парада не стали.

Традиционно военно-морской парад в Балтийске проводился каждый год. На время его проведения ограничивали паромное сообщение с Балтийской косой.

Ранее СМИ писали, что Главный военно-морской парад отменили в Санкт-Петербурге. Отмену объяснили мерами безопасности.

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