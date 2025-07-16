Погода в Калининградской области 16 июля

Днём в среду, 16 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождём. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +21°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +19°C. В центре региона дневная температура составит +21°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +23°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +17°C), а на востоке региона прохладнее (до +13°C). На территории всего региона пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +17,1°C, а днём и вечером поднимется до +18,2°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер. Влажность — на уровне 91-97%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренных температурах и кратковременных ливнях во второй половине рабочей недели.

«Днем в Калининграде и области +20...+23°C, в прибрежной зоне +17...+20°C, переменная облачность/облачно с прояснениями, вплоть до вечера ожидаются локальные кратковременные дожди, возможны грозы (преимущественно на востоке региона). Наименьшая вероятность осадков днем — на побережье. Ветер преимущественно западный/северо-западный, слабый/умеренный (2-7 м/с), при осадках порывистый», — добавляют синоптики-любители.