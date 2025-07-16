В Калининградской области нашли место падения Ил-2 с останками лётчиков (фото) (видео)

В Калининградской области нашли место падения Ил-2 с останками лётчиков (фото) (видео)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В районе посёлка Корнево Калининградской области поисковики отряда «Совесть» обнаружили место падения самолёта Ил-2, сбитого в ходе воздушного боя 4 марта 1945 года.

Главная находка — останки пилота, гвардии младшего лейтенанта Павла Смирнова, и воздушного стрелка, гвардии старшего сержанта Юлдаша Жандарова, а также награды Смирнова — орден Славы 3-й степени и орден Красного знамени.

Поисковики уточнили, что ранее на этом месте в 1980 году проводили раскопки военные, однако им удалось найти лишь медали Юлдаша Жандарова (они хранятся в Историко-художественном музее).

Бой, который приняли советские лётчики, судя по журналу боевых действий 136-го гвардейского штурмового авиаполка, был жарким: 11 штурмовиков Ил-2 и 6 истребителей Як-9 сражались с дюжиной истребителей «Мессершмитт-109» и «Фокке-Вульф-190».

В ходе боя были сбиты два немецких самолёта и два советских (в том числе экипаж Смирнова и Жандарова). Кроме того, один советский самолёт немцы подожгли, но он смог совершить вынужденную посадку.

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