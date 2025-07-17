В Багратионовском районе нашли обломки двух немецких самолётов, сбитых в 1945 году

В Багратионовском районе нашли место падения двух немецких самолётов, сбитых, как предполагают поисковики отряда «Совесть», в воздушном бою весной 1945 года. Этот бой, по словам руководителя поисковиков Руслана Хисамова, был навязан группе штурмовиков Ил-2 и шестерке истребителей Як-9 4 марта. Судя по журналу боевых действий 136-го гвардейского штурмового авиаполка, в тот день группы гвардии старшего лейтенанта Полуянова и гвардии майора Коровина получили задачу уничтожить артиллерию и живую силу противника в районе 2 км южнее населённого пункта Хермсдорф (посёлок Пограничный Багратионовского района). Во время выполнения задачи штурмовики были атакованы немецкими истребителями: шестёркой «Мессершмитт-109» и таким же количеством «Фокке-Вульф-190».

В ходе воздушного боя были сбиты два немецких истребителя, а также два советских штурмовика (один из них с останками пилота, гвардии младшего лейтенанта Павла Смирнова, и воздушного стрелка, гвардии сержанта Юлдаша Жандарова, был обнаружен накануне). Кроме того, один советский самолёт был подожжён, но смог пересечь линию фронта и совершить вынужденную посадку — экипаж, получив ушибы, уцелел и смог самостоятельно добраться до своего аэродрома.

«„Фоккер“ мы нашли недалеко от места, где стоит наш лагерь, — сообщил Хисамов. — А „Мессершмитт“ был найден буквально через дорогу. То есть, мы сейчас владеем полной картиной боя. Однако мы всё ещё продолжаем поиски нашего самолёта, сбитого в том бою первым. Им управлял гвардии капитан Хай Загидуллин, фамилия которого увековечена на корневском мемориале. Проблема в том, что мы не имеем чётких привязок к местности. По факту, он мог упасть как в лесу, так и в поле. Будем продолжать поиски».