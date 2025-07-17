В Багратионовском районе нашли обломки двух немецких самолётов, сбитых в 1945 году

В Багратионовском районе нашли обломки двух немецких самолётов, сбитых в 1945 году
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В Багратионовском районе нашли место падения двух немецких самолётов, сбитых, как предполагают поисковики отряда «Совесть», в воздушном бою весной 1945 года. Этот бой, по словам руководителя поисковиков Руслана Хисамова, был навязан группе штурмовиков Ил-2 и шестерке истребителей Як-9 4 марта. Судя по журналу боевых действий 136-го гвардейского штурмового авиаполка, в тот день группы гвардии старшего лейтенанта Полуянова и гвардии майора Коровина получили задачу уничтожить артиллерию и живую силу противника в районе 2 км южнее населённого пункта Хермсдорф (посёлок Пограничный Багратионовского района). Во время выполнения задачи штурмовики были атакованы немецкими истребителями: шестёркой «Мессершмитт-109» и таким же количеством «Фокке-Вульф-190».

В ходе воздушного боя были сбиты два немецких истребителя, а также два советских штурмовика (один из них с останками пилота, гвардии младшего лейтенанта Павла Смирнова, и воздушного стрелка, гвардии сержанта Юлдаша Жандарова, был обнаружен накануне). Кроме того, один советский самолёт был подожжён, но смог пересечь линию фронта и совершить вынужденную посадку — экипаж, получив ушибы, уцелел и смог самостоятельно добраться до своего аэродрома.

«„Фоккер“ мы нашли недалеко от места, где стоит наш лагерь, — сообщил Хисамов. — А „Мессершмитт“ был найден буквально через дорогу. То есть, мы сейчас владеем полной картиной боя. Однако мы всё ещё продолжаем поиски нашего самолёта, сбитого в том бою первым. Им управлял гвардии капитан Хай Загидуллин, фамилия которого увековечена на корневском мемориале. Проблема в том, что мы не имеем чётких привязок к местности. По факту, он мог упасть как в лесу, так и в поле. Будем продолжать поиски».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter