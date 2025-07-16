Суд конфисковал автомобиль у жителя Зеленоградска за повторное нетрезвое вождение

У жителя Зеленоградска конфисковали автомобиль за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

8 марта 2025 года 35-летний зеленоградец управлял своей «Тойотой» в состоянии алкогольного опьянения и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем. При этом выяснилось, что виновник ДТП ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Зеленоградского района суд назначил мужчине наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев, а также конфисковал в собственность государства принадлежащий ему автомобиль.