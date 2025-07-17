Погода в Калининградской области 17 июля

В четверг, 17 июля, в Калининградской области ожидается тёплая, но облачная и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +22°C (ночью температура опустится до +15°C). Ветер синоптики обещают северо—западный, слабый, около одного метра в секунду. К ночи он не изменит направления, но немного усилится. Атмосферное давление ниже нормы — 755 мм ртутного столба.

Прогноз на четверг, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает тепло и небольшие дожди по всей области. Ночью дождь утихать не планирует.

Прохладнее всего днём будет на побережье Балтики, где ожидается до +20°C. В полосе Мамоново-Калининград-Полесск, а также в Гвардейске и Багратионовске обещают до +22°C, а на востоке и на севере региона будет ещё теплее — до +24°C.

Ночью прогревшееся море обеспечит приморским городам комфортные +16°C, в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +15°C, в Багратионовске +14°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — около +13°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 17 июля также сообщает об умеренно тёплой, но пасмурной погоде с небольшими дождями в течение всего дня.

Утром температура в Калининграде будет в районе +17,4°C, днём она поднимется до 21,2°C, а вечером воздух остынет до +19,4°C. В течение суток обещают влажность на уровне 97%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 17 июля Калининградская область «по-прежнему будет находиться под влиянием барической ложбины, однако зона атмосферной неустойчивости покинет регион, в связи с чем сильных ливней не ожидаем».

«Днем в Калининграде и области +20...+23°C (в прибрежной зоне и южной части региона +18...+20°C), — обещают синоптики, — переменная облачность/облачно с прояснениями и местами не исключены периодические небольшие дожди/морось в течение суток. Ветер переменных направлений (преимущественно южный/юго-западный), слабый (2-4 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 755 до 757 мм ртутного столба».