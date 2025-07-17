Губернатор отменил постановление об изъятии участков под развязки Южного обхода

Губернатор отменил постановление об изъятии участков под развязки Южного обхода
Схема из проекта планировки территории 2017 года
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Губернатор Алексей Беспрозванных 15 июля отменил постановление правительства № 1 «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Калининградской области», подписанного его предшественником Антоном Алихановым в январе 2023 года.

Документ касался изъятия домов и земельных участков для строительства двух новых развязок, которые должны были появиться на пересечении Южного обхода с новым ходом Аллеи Смелых и улицей Дзержинского. Об изъятии участков в начале 2023 года сообщали в социальных сетях жители посёлков Лужки и Дорожное. Они также отмечали, что об изъятии их предупреждали ещё пять лет назад.

Тогда же людям озвучили и суммы компенсаций за изымаемую недвижимость, которые в тот момент жителей устраивали.

Согласно постановлению, всего для строительства двух развязок собирались изъять 226 объектов недвижимости. В основном это земли сельхозназначения, но под строительство попадали также жилые дома, хозпостройки и дачные участки. Кроме того, в посёлке Лужки изымали автосервис.

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