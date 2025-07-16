Бой с дюжиной немецких асов: поисковики рассказали о подвиге сбитого Ил-2 (фото) (видео)

В районе посёлка Корнево Калининградской области поисковики отряда «Совесть» провели раскопки на месте падения самолёта Ил-2, сбитого в ходе воздушного боя 4 марта 1945 года. Долгое время считалось, что останки лётчиков покоятся на мемориале в центре Корнево (на его плитах можно найти фамилии пилота и воздушного стрелка), однако в ходе работ были найдены не только фрагменты тел, но и награды одного из членов экипажа. О том, как проходили работы по подъёму советского штурмовика и каким был воздушный бой, рассказывает «Новый Калининград».

Раскопки на месте падения проходят почти неделю в сложных погодных условиях. Дорога к лагерю поисковиков за несколько дождливых дней покрылась непролазной грязью, и добраться туда можно лишь на внедорожниках. Лес, в который 4 марта 1945-го упал сбитый советский штурмовик, местами заболочен, но это не мешало местным жителям в течение нескольких лет забирать на металлолом алюминиевые части самолёта. Тем не менее Ил-2 врезался в землю с такой силой, что значительная часть его обломков и останков экипажа оказалась на большой глубине. Грубо говоря, искатели ценностей просто поленились заглубляться в грунт.

Зато поисковикам повезло — им удалось найти останки пилота, гвардии младшего лейтенанта Павла Ивановича Смирнова, и часть останков воздушного стрелка, гвардии старшего сержанта Юлдаша Жандарова, которые пролежали в земле 80 лет. Более того, с глубины в несколько метров подняли награды Павла Смирнова — орден Славы 3-й степени и орден Красного знамени.

Представители отряда «Совесть» уточнили, что жители нашли воронку с обломками Ил-2 ещё летом 1980 года, после чего тут проводили раскопки военные. Работы по каким-то причинам не были завершены. Вероятно, их остановили, обнаружив документы и награды воздушного стрелка Юлдаша Жандарова. «В Историко-художественном музее есть комсомольский билет и награды Жандарова, — рассказывает руководитель поисковиков Руслан Хисамов. — Известно также, что в 1981 году проходила церемония захоронения останков обоих лётчиков на мемориале в Корнево. Правда, сейчас выясняется, что тогда нашли только часть останков одного из погибших».

Действительно, 2 июля 1980 года в «Калининградской правде» вышла заметка научного сотрудника областного Историко-художественного музея Анатолия Петрикина (к слову, Петрикин был участником штурма Кёнигсберга). Он сообщал, что место падения самолёта нашли мелиораторы. «Обнаружили останки летчиков, их вещи, записные книжки и полевые карты, документы, награды. [...] Точная дата воздушного боя неизвестна, — писал Петрикин. — Но, судя по найденным документам, это могло быть за два месяца до победы: талоны в столовую за 9 марта использованы, на последующие дни они целы».

Далее сотрудник музея сообщал, что в ходе раскопок нашли партбилет и удостоверение личности Павла Смирнова, в которых сообщалось, что летом 1944 года он окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов и там же был принят в члены Коммунистической партии. По поводу Юлдаша Жандарова (в тексте заметки его называют Жалдашом Джандоровым) сообщалось, что удалось установить дату его рождения по красноармейской книжке и комсомольскому билету.

22 января 1981 года «Калининградская правда» сообщила новые подробности. На новость о найденном самолёте тогда откликнулись однополчане Смирнова и Жандарова. Первым откликнулся В.Я. Андронов из Минска, служивший в 136-м гвардейском штурмовом авиаполку. Потом бывший авиаспециалист того же полка Н.А. Шелухина из Краснодарского края. Они прислали первые сведения о погибших.

«Мы провожали на боевые задания шестерки, девятки, а то и несколько эскадрилий сразу и с волнением ждали их, высчитывали минуты... — цитировала Шелухину „Калининградка“. — Так было и в тот памятный день 4 марта 1945 года, когда не вернулись Паша Смирнов и Жолдаш Джандоров. Мы с надеждой смотрели в небо, прислушивались, но нет, экипаж не возвратился. И мы ничего не знали о его судьбе до публикации в „Калининградской правде“. Но, поверьте, всегда помнили и помним — о каждом».

Вскоре на публикацию откликнулись и родственники Павла Смирнова. Его родная сестра Галина Ивановна, проживавшая в Александрове Владимирской области, написала, что Павел был старшим братом, и что за годы войны семья получила похоронку на него и на отца. Вторая сестра Павла, Евдокия Ивановна, рассказала, что на 1981 год ещё была жива мама, которой исполнилось 80 лет.

Церемония похорон Смирнова и Жандарова в мае 1981 года. Фото: Госархив Калининградской области

Следом за сёстрами отозвался брат пилота, Александр Иванович, проживавший в селе Берендеево Переславского района Ярославской области (к слову, в мае 1981 года он приезжал на церемонию похорон, об этом сообщала местная газета «Калининградский комсомолец»). Он рассказал, что брат с детства хотел стать лётчиком и всеми средствами добивался этого.

«Летом 1944 года после окончания школы пилотов Павел приезжал домой в отпуск на десять дней, а вскоре уже с фронта написал о первых боях», — рассказал он.

Нашёлся и второй брат Павла — Николай Иванович, который проживал в Волжском. Он пообещал приехать на похороны, но был на них или нет, неизвестно.

В свою очередь Анатолий Петрикин в той же заметке сообщил, что областной музей запланировал сделать отдельную экспозицию о лётчиках 136-го гвардейского штурмового авиаполка, в которую, кроме обломков самолёта, должны были войти письма однополчан, награды, документы, фотографии и карты.

Теперь стоит сказать про сам бой, в котором участвовали лётчики. По словам руководителя поисковиков Руслана Хисамова, он действительно произошёл 4 марта 1945 года и был навязан группе из 11 штурмовиков Ил-2 и шестерки истребителей Як-9. Судя по журналу боевых действий 136-го гвардейского штурмового авиаполка, в тот день группы гвардии старшего лейтенанта Полуянова и гвардии майора Коровина получили задачу уничтожить артиллерию и живую силу противника в районе 2 км южнее населённого пункта Хермсдорф (посёлок Пограничный Багратионовского района). Во время выполнения задачи штурмовики были атакованы немецкими истребителями: шестёркой «Мессершмитт-109» и таким же количеством «Фокке-Вульф-190».

В ходе воздушного боя были сбиты два немецких истребителя, а также два советских штурмовика (в одном из них находились Смирнов и Жандаров). Кроме того, один советский самолёт был подожжён, но смог пересечь линию фронта и совершить вынужденную посадку — экипаж, получив ушибы, уцелел и сумел самостоятельно добраться до своего аэродрома.

Документы Смирнова и Жандарова, а также награды Жандарова из собрания КОИХМ. Фото: Госкаталог

Обломки сбитых немецких машин, как уверяет Руслан Хисамов, также найдены.

«„Фоккер“ мы нашли недалеко от места, где стоит наш лагерь, — сообщил Хисамов. — А „Мессершмитт“ был найден буквально через дорогу. То есть мы сейчас владеем полной картиной боя. Однако мы всё ещё продолжаем поиски нашего самолёта, сбитого в том бою первым. Им управлял гвардии капитан Хай Загидуллин, фамилия которого увековечена на корневском мемориале. Проблема в том, что мы не имеем чётких привязок к местности. По факту, он мог упасть как в лесу, так и в поле. Будем продолжать поиски».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Госархив Калининградской области