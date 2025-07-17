Госдума приняла поправки о штрафах за незаконную передачу абонентского номера

Госдума приняла поправки об административной ответственности за передачу иным лицам номера телефона и данных для авторизации на информационных ресурсах. Они предлагают ввести штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за незаконную передачу абонентского номера иному лицу. Об этом сообщает «Интерфакс».

В случае передачи возможности пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи лицам без оформления договора последует штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В примечании указывается, что административным правонарушением не будет являться «безвозмездная кратковременная передача абонентом» номера иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях.

Еще одна новая статья предусматривает ответственность за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства. Это повлечет штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей; для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. рублей; для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.