В тепличном комплексе в Калининграде выявили вирус пятнистого увядания томата

Россельхознадзор при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния в тепличном комплексе ООО «Муниципальная Агрофирма Город — Сад» выявил вирус пятнистого увядания томата (Tomato spotted wilt virus). Об этом сообщает Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области.

Для предотвращения распространения заболевания установили карантинный фитосанитарный режим на площади 1,78 га. При этом, отмечает ведомство, введение карантинных фитосанитарных зон (КФЗ) не влечет за собой автоматическую остановку деятельности тепличного комплекса. При вывозе с его территории подкарантинная продукция должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим отсутствие карантинных объектов.

«Вирус пятнистого увядания томата (Tomato spotted wilt virus, TSWV) — это одно из опаснейших заболеваний томатов. Данный карантинный объект наносит ущерб исключительно растениям, не представляя опасности для здоровья людей или животных», — говорится в сообщении пресс-службы Управления.

Комментировать ситуацию «Новому Калининграду» ООО «Муниципальная Агрофирма Город — Сад» не стало.